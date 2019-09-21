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اقتصاد

التنظيم والإدارة ينظم جولة لطلاب التدريب الصيفي في العاصمة الإدارية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:02 م
صدى البلد
آية الجارحي
نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ جولة لطلاب الجامعات الملتحقين ببرنامجه للتدريب الصيفي، لزيارة مبنى الجهاز الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يتكون من 7 أدوار بالإضافة إلى دورين للجراج ومقام على مساحة 2500 متر.

واستمع الطلاب لشرح تفصيلي من أحد مهندسي شركة العاصمة الإدارية حول العاصمة وتفاصيل الحي الحكومي ومبنى الجهاز، وأشاد الطلاب بمفهوم وجود مبنى كامل تخضع آليات العمل به لأحدث نظم التكنولوجيا إلى جانب التصميم المعماري الحديث والمرن للمبنى، وهو ما يسهم في توفير بيئة ملائمة للعمل ومناخ جيد يحفز الموظفين على العمل.

وأبدى الطلاب أيضا اعجابهم بفكرة تنفيذ عاصمة إدارية جديدة في مصر تضم الوزارات وأهم المؤسسات الحكومية على غرار الدول المتقدمة، كما أشادوا باهتمام الدولة بتوفير بيئة جيدة للعمل للموظف الحكومي على عكس الصورة الذهنية المتأصلة لدى البعض.

كان الجهاز أعلن عن توفير 100 فرصة تدريبية به لطلبة وطالبات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجامعات الدولية داخل الجهاز، ولكن من انتظم حتى نهاية التدريب هم 88 طالبا وطالبة.

يذكر أن الدكتور صالح الشيخ قام بزيارة إلى مبنى الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة في نوفمبر الماضي بصحبة عدد من قيادات الجهاز، تبعتها عدة زيارات دورية لموظفين بالإدارات المختلفة للجهاز.

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