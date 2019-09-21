عصام سيد: التعليم الفني عمود الخيمة الصناعية .. فيديو

قال الدكتور عصام لطفي سيد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاهتمام بالتعليم الفني جاء في توقيت اهتمام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالصناعة.



وأوضح عصام لطفي سيد خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم السبت، أن التعليم الفني هو عمود الخيمة الصناعية، لإنتاج قوي ومستمر.



وأشار عصام لطفي سيد إلى أن الاهتمام بالتعليم الفني في مصر وقف في مرحلة معينة، وبالتالي هناك العديد من الدول تقدمت كثيرًا عن مصر بالرغم من أنهم بدأوا التطوير في نفس التوقيت.



وأردف عصام لطفي سيد أن التعليم الفني هو مرحلة تبدأ بعد التعليم الأساسي، مشيرًا إلى أن هناك 55% من خريجي المرحلة الأساسية ينضمون لتلك المنظومة.





