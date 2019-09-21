رئيس إسكان النواب: افتتاح مكتب تموين كفر حليم بكرداسة اليوم بحضور وزير التموين





وأكد المهندس علاء والى أنه سوف يتم افتتاح مكتب تموين الوحدة المحلية بكفر حليم بكرداسة اليوم، السبت، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، والذى جاء وفقًا للاقتراح الذى تقدم به المهندس علاء والى واستجابت له وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بهذه المنطقة.



جاء ذلك خلال قيام علاء والى اليوم بجولة تفقد فيها عددا من المدارس والتأكد من أنها على قمة الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد بجميع قرى ومناطق كرداسة، واطمأن على رفع جميع الإشغالات من أمام مجمع المدارس بالمعتمدية.





وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "نأمل أن يبدأ العام الدراسي في المدارس الحكومية بدون تكدس عدد الطلاب داخل الفصول لأن هذا الإجراء له آثار سلبية على الطلبة ويجعلهم لا يرغبون في الاستمرار في التعليم".



واطلع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان خلال جولته على سير العمل بمكتب بريد المعتمدية الذى أوشك على الانتهاء، حيث سيتم افتتاحه قريبا.





وشملت جولة رئيس اللجنة مروره على مشروعات المياه والصرف الصحي في المناطق المحرومة من هذه الخدمة، وإزالة أسباب شكاوى المواطنين بالنسبة لمياه الشرب والصرف، والوقوف على آخر تطورات الأوضاع بالنسبة للمشروعات الجارى العمل فيها وبصدد الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمنى المحدد، خاصة فى منطقة السهراية بناهيا وشارع مركز شباب وكذلك شوارع منطقة الغرب.

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ونائب كرداسة، إن هناك عددا من المشروعات الخدمية بصدد الانتهاء منها ببعض قرى مدينة كرداسة جميعها يصب في صالح المواطنين.