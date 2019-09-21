ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

فرج عامر: حسم ملف متضررى النوبة يؤكد التزام السيسي بما يتعهد به أمام شعبه

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:51 ص
لمهندس محمد فرج عامر
لمهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
فريدة محمد
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة عن انتهاء اللجنة من الإجراءات اللازمة للوقوف النهائى على رغبات المستحقين للتعويض، وذلك لتعويض أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم عن بناء وتعلية خزان أسوان عام 1902 وإنشاء السد العالى عام 1062 لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى أنما هو دليل قاطع على التزام القيادة السياسية بما تعهد به أمام الشعب المصرى.

ووجه "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير للرئيس السيسى والحكومة واللجنة على سرعة الاستجابة لأهالى وجماهير النوبة.

وأكد أن قيام لجنة التظلمات بفحص 311 تظلما، استجابت فيها إلى 142 تظلما، ورفضت 165 تظلما، وأرجأت البت فى 4 تظلمات لحين الفصل فى النزاعات القائمة بشأن مستحقى التعويض فيها يدل على مصداقيتها وجديتها فى حسم هذا الملف الذى لم تجرؤ الأنظمة والحكومات السابقة الاقتراب منه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مدها لـ31 يوليو.. لجان تعويضات أبناء النوبة تواصل أعمالها..صور

مد فترة عمل لجنة تعويضات أهل النوبة حتى نهاية يوليو.. محافظ أسوان يعلن تقديم تسهيلات للمستحقين.. ويؤكد: نعمل وفق توجيهات رئاسية.. والأهالى سعداء..صور

بناءً على رغبة أهالى النوبة .. مد فترة قبول رغبات الحصول على التعويضات حتى 20 أغسطس

سلسلة عمل متواصلة.. لجان تلقي رغبات تعويضات أبناء النوبة استمرت شهرا و26 يوما.. العمل على تقديم تسهيلات حكومية لإنهاء الرغبات على الوجه الأكمل.. صور

6350 طلبا لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان.. صور

جهود وطنية متواصلة.. لجان تلقى رغبات أبناء النوبة من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان تصنع المستحيل.. و55% إجمالي المتقدمين بواقع 6350 رغبة.. و4 رغبات أمام المتقدم.. صور

ترشيحاتنا

انا صاحب الكورة| الأهلي حديد فى ثوبه الجديد.. خطة فايلر أسقطت الزمالك فى 60 دقيقة بالسوبر المصري.. شاهد واحكم

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

تغيير مكان دفن زين العابدين بن علي

انسى الصلع.. ضمادة جديدة تعيد إنبات الشعر في المنزل

الكاتب البحريني محمد البشري: رغم أنف ثلاثي الشر.. تحيا مصر

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى