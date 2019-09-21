فرج عامر: حسم ملف متضررى النوبة يؤكد التزام السيسي بما يتعهد به أمام شعبه

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة عن انتهاء اللجنة من الإجراءات اللازمة للوقوف النهائى على رغبات المستحقين للتعويض، وذلك لتعويض أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم عن بناء وتعلية خزان أسوان عام 1902 وإنشاء السد العالى عام 1062 لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى أنما هو دليل قاطع على التزام القيادة السياسية بما تعهد به أمام الشعب المصرى.



ووجه "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير للرئيس السيسى والحكومة واللجنة على سرعة الاستجابة لأهالى وجماهير النوبة.



وأكد أن قيام لجنة التظلمات بفحص 311 تظلما، استجابت فيها إلى 142 تظلما، ورفضت 165 تظلما، وأرجأت البت فى 4 تظلمات لحين الفصل فى النزاعات القائمة بشأن مستحقى التعويض فيها يدل على مصداقيتها وجديتها فى حسم هذا الملف الذى لم تجرؤ الأنظمة والحكومات السابقة الاقتراب منه.

