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اقتصاد

انطلاق فعاليات معرض الصين-آسيان الـ 16 جنوبي الصين

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:03 م
صدى البلد
أ ش أ
انطلقت أعمال معرض الصين-آسيان الـ 16 في مدينة ناننينغ عاصمة منطقة قوانغشي لقومية تشوانغ جنوبي الصين، اليوم السبت، ولمدة أربعة أيام لبحث تعزيز التجارة والاستثمار بين الصين ودول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) والدول الأخرى المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق".

وذكرت اللجنة المنظمة –في بيان اليوم - أن نسخة هذا العام من المعرض تنعقد تحت شعار "بناء الحزام والطريق، تحقيق رؤيتنا لمجتمع مستقبل مشترك"، وأن 2848 شركة تشارك في الحدث لعرض منتجاتها، بارتفاع نسبته 4ر2% مقارنة بالعام الماضي، بما فيها شركات صناعية رائدة، وشركات مدرجة على قائمة فورتشن 500 وشركات خاصة بارزة.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لرابطة "آسيان"، حيث ارتفع حجم التجارة بين الجانبين إلى 8ر587 مليار دولار العام الماضي، فيما شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تبادلات تجارية بلغت 8ر291 مليار دولار، بزيادة بنسبة 2ر4% على أساس سنوي.

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