ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذري.. اللانش بوكس وعضاضات الأطفال فيها سم قاتل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:15 م
اللانش بوكس وعضاضات
اللانش بوكس وعضاضات الأطفال فيها سم قاتل
آية التيجي
أظهر بحث جديد أجري مؤخرا في وزارة البيئة الألمانية ومعهد روبرت كوتش في برلين، أن جميع الأطفال تقريبًا لديهم مستويات سامة من البلاستيك في البول والبراز، حيث كشف الباحثون أن هناك مادة واحدة من بين هذه المواد يمكن أن تزيد من نسب إصابتهم بالسرطان، والتسمم الغذائي، والحساسية.

وقال الباحثون المشرفون على البحث إنهم وجدوا أن هناك 15 منتجًا ثانويًا من البلاستيك في 2500 طفل، والذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا، وقد تركزت في جسم الأطفال، وظهرت في تحاليلهم.

وأوضح الباحثون أن البلاستيك الذي تسرب إلى معدة الأطفال، خاصة بين الأطفال الأصغر سنًا، كان تجاوز المستويات الطبيعية، حيث وجدوا أن مادة واحدة منها تحتوي على حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA)، وهو الأمر الذي تخطى الحدود الآمنة ليصل إلى 20 في المائة.

وأشار البحث إلى أنه يتم استخدام البلاستيك في إنتاج الملابس المصنعة، والمواد التي تغلف الوجبات السريعة والمقليات، وعلب الطعام المخصصة للأطفال (اللانش بوكس)، وعضاضات التسنين، وألعاب الأطفال، حيث تم ربطها بالسرطان في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ماريك كولوسا غيرينج من الوزارة: "تشير دراستنا بوضوح إلى أن المكونات البلاستيكية المستخدمة بشكل متزايد، يمكن أن تثير القلق بين الأطفال الأصغر عمرا، وذلك لما لها من أضرار على صحتهم بسبب المواد الكيميائية التي تحتويها".

وتشير الدراسات السابقة إلى أن المواد الكيميائية المجهرية والتي تستخدم في صناعة البلاستيكات، يمكن أن تدخل في السلسلة الغذائية، عندما يتم استخدامها مع الأطعمة، حيث يتم امتصاصها بسهولة، ولكن يتخلص منها الجسم ببطء شديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدمر الجنين في رحم أمه.. مواد سامة في الأثاث المنزلي والإلكترونيات.. إليك أخطرها

احذرى.. الأكياس البلاستيك تصيبك بالسرطان فى هذه الحالة

بعد العثور على جزيئات بلاستيكية في أمطار كولورادو.. مياه فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ممتلئة بها.. عدم إعادة التدوير هو السبب الرئيسي.. وباحث: غياب البلاستيك سيؤثر على أعمار البشر

تحذر من الأرقام 3 و7 المدونة أسفل الزجاجات البلاستيك.. تعرف على السبب

البيطريين تحذر أولياء الأمور قبل الدراسة.. شراء الزمزمية واللانش بوكس رخيص الثمن ومجهول المصدر خطر..ابتعدوا عن الارقام 3 و7 المدونة أسفل المنتجات البلاستيكية..وهذه طريقة اختيار الرموز الآمنة

أفكار مبتكرة لوجبات اللانش بوكس قدميها لأطفالك.. غنية بكل العناصر

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

بعقد ألماس.. إنجي علي تتألق بالأحمر في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وماسنجر وإنستجرام

شاهد.. لحظات رعب عاشها ركاب طائرة إثر هبوطها 30 ألف قدم في 7 دقائق

هل يجوز الدعاء على الظالم؟ الإفتاء تجيب

يشبه الريش.. بسمة بإطلالة ملفتة في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

قمة جديدة بين الأهلى والزمالك بالقلعة البيضاء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور