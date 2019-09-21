تعرف على قصة منزل أقامت فيه العائلة المقدسة ليلتين بأسيوط .. فيديو وصور

تحول منزل السيدة المسنة "أم نبيل" بأسيوط، إلى مزار يتبرك به الأقباط ويفدوا إليه من داخل مصر وخارجها، وذلك بسبب إقامة العائلة المقدسة على أرض المنزل لمدة يومين أثناء رحلتهم.





بداخل هذا المنزل تجلس سيدة مسنة بمفردها بعد أن سافر ابنائها الى القاهرة للعمل، وهو المنزل الذى يتوجه إليه مئات الأقباط خلال احتفالات دير المحرق السنوية بمناسبة لجوء العائلة المقدسة لزيارة هذا المنزل لما تردد بأن السيدة مريم والمسيح عليه السلام ظلوا ليلتين بالأرض التي بني عليها هذا المنزل، وهو ما حول هذا المنزل لمنطقة للتبرك، كما يأتي لزيارته الأقباط من مختلف الدولة لزيارته واضاءة الشموع أمام أيقونة السيدة مريم المقامة داخله، ويقع بساحة الخناجرة بقرية مير التابعة لمركز القوصية بأسيوط.





وقالت " أم نبيل " إن المنزل عمره 50 عاما وكان ملك لزوجها وأشقائه وقام أبنائها بشراء المنزل منذ 15 عاما للتبرك به خاصة وان العائلة المقدسة استقرت بمكان المنزل ليلتين أثناء قدومها للدير المحرق مما حل البركة على المكان، وأضافت: خلال اقامتنا بالمنزل ظهرت السيدة العذراء لابني شنودة وهو طالب بالثانوية، كما أننا نشاهد المنزل مضيئ بالليل وتظهر العذراء لنا ، كما ان تخرج من أركان المنطقة التي جلست فيها السيدة العذراء رائحة البخور يومي الجمعة والأحد.





وأضافت أن بركة السيدة العذراء حلت على المنزل وحمت من بداخله حيث سقط ابني من أعلى المنزل ولم يصب بأي مكروه ، كما ان حفيدتي سقطت من الدور الثالث بالمنزل على " درابزين " السلم ولم تصب بأي شئ رغم الارتفاع التي سقطت منه والحمد لله بركات المنزل حلت على أبنائي.





واستكملت أم نبيل أن المسيحيين يأتون الى المنزل من مختلف المحافظات كما أن هناك من يأتي من خارج مصر وآخرهم عدد من الاقباط السودانيين جاءوا الى المنزل وقام بإضاءة الشموع أمام أيقونة العذراء بالمنزل.



