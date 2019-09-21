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فن

حجازي متقال: الإعداد لألبوم طعم التوت استغرق 6 سنوات

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:59 ص
حجازي متقال
حجازي متقال
شيرى نبيل
قال المطرب حجازي متقال إن التعليقات على ألبومه الأخير "طعم التوت" الذي طرح مؤخرا، جاءت إيجابية من الجمهور.

وأضاف حجازي متقال، في تصريح لـ "صدى البلد": "الألبوم استغرق 6 سنوات في التحضير، حيث يمتاز بالتنوع في الكلمات والألحان وهذا سبب تأخيري في إصدار الألبوم".

وتابع: "تعاونت في هذا الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء، من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن وحاتم نصر، وهندسة صوتية محمد جودة".

وأشار إلى أن من بين عناوين أغاني الألبوم "العتبة قزاز وطعم التوت و٦٠٠٠ مرة والقصب حبيب الروح والليلة الكبيرة".

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