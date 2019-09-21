3 جنيهات ارتفاعا بمنتصف تعاملات بورصة الذهب اليوم السبت 21 سبتمبر 2019

ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 21-9-2019 بقيمته 3 جنيهات، نظرا لارتفاع أسعار الذهب عالميا لتسجل الأوقية 1516 دولارا، بعد خفض سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.



ويسجل سعر عيار 21 نحو 686 جنيها للجرام ، وعيار 18 سجل 588 جنيها للجرام ، و عيار 24 سجل 784 جنيها للجرام.



أما الجنيه الذهب فبلغ 5488 جنيها ، وسجلت أوقية الذهب 1516 دولارا.



وسجل جرام الذهب عيار 22 سعر 714 وعيار 14 سعر 454 جنيها، وعيار 12 سجل 390 جنيها.