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اقتصاد

3 جنيهات ارتفاعا بمنتصف تعاملات بورصة الذهب اليوم السبت 21 سبتمبر 2019

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 21-9-2019 بقيمته 3 جنيهات، نظرا لارتفاع أسعار الذهب عالميا لتسجل الأوقية 1516 دولارا، بعد خفض سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.

ويسجل سعر عيار 21 نحو 686 جنيها للجرام ، وعيار 18 سجل 588 جنيها للجرام ، و عيار 24 سجل 784 جنيها للجرام.

أما الجنيه الذهب فبلغ 5488 جنيها ، وسجلت أوقية الذهب 1516 دولارا.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعر 714 وعيار 14 سعر 454 جنيها، وعيار 12 سجل 390 جنيها.

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