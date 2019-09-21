ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على أكاذيب قنوات الإخوان لتضليل المواطنين باستخدام التواصل الاجتماعي.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:55 ص
الإخوان المجرمين
الإخوان المجرمين
شيرين عادل
عرض برنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية TEN، تقريرا عن استمرار مسلسل أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية باستخدام قنوات ومواقع التواصل لتضليل المواطنين.

وصلت أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعى ذروتها أمس الجمعة، والتى استخدمت فيها الأخيرة كافة أساليب الكذب والخداع والتزوير لاستخدام تقنيات حديثة بتركيب الصوت على مظاهرات 25 يناير 2011، واحتفالات لأولتراس الأهلى أو الزمالك،  وهو ما ثبت فشلهم الذريع بأساليب التضليل والادعاءات الباطلة.

استخدمت وكالة الأناضول التركية مجموعة من فيديوهات ثورة 25 يناير وادعت كذبا أنها أقيمت أمس الجمعة بميدان التحرير ، وعدد من المحافظات المصرية، كما نشرت قناة الجزيرة مجموعة من الفيديوهات "صورة طبق الأصل" لميدان التحرير ومحافظات أخرى مصرية بنفس صورة التظاهرات وهو ما يعكس أكاذيبهم المضللة.

يذكر أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بتركيا ، وقطر قد فشلت في الترويج للتظاهرات التي دعوا إليها الشعب المصرى ضد النظام الحالي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الفشل الذريع.. عمرو أديب يقتحم جروبات الإخوان السرية ويفضح خطتهم للتظاهر

مباشر من التحرير.. أدلة بالصوت والصورة تثبت فشل دعوات الإخوان للتظاهر.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

فضيحة .. فيسبوك يتتبع الحياة الجنسية للسيدات

تحيا مصر.. أبناء الجالية المصرية بنيويورك يستقبلون الرئيس السيسي بالهتافات.. فيديو

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

قصة شجرة الكوك الذي صنع منها نوح سفينته وفضائلها.. دار الإفتاء

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى