تعرف على أكاذيب قنوات الإخوان لتضليل المواطنين باستخدام التواصل الاجتماعي.. فيديو

عرض برنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية TEN، تقريرا عن استمرار مسلسل أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية باستخدام قنوات ومواقع التواصل لتضليل المواطنين.



وصلت أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعى ذروتها أمس الجمعة، والتى استخدمت فيها الأخيرة كافة أساليب الكذب والخداع والتزوير لاستخدام تقنيات حديثة بتركيب الصوت على مظاهرات 25 يناير 2011، واحتفالات لأولتراس الأهلى أو الزمالك، وهو ما ثبت فشلهم الذريع بأساليب التضليل والادعاءات الباطلة.



استخدمت وكالة الأناضول التركية مجموعة من فيديوهات ثورة 25 يناير وادعت كذبا أنها أقيمت أمس الجمعة بميدان التحرير ، وعدد من المحافظات المصرية، كما نشرت قناة الجزيرة مجموعة من الفيديوهات "صورة طبق الأصل" لميدان التحرير ومحافظات أخرى مصرية بنفس صورة التظاهرات وهو ما يعكس أكاذيبهم المضللة.



يذكر أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بتركيا ، وقطر قد فشلت في الترويج للتظاهرات التي دعوا إليها الشعب المصرى ضد النظام الحالي.