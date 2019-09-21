جامعة الإسكندرية تصل لنهائيات أكبر مسابقة عالمية عن ريادة الأعمال.. ورئيسها يدعو الطلاب للتصويت

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة الإسكندرية وصلت إلى التصفيات النهائية في أكبر مسابقة عالمية عن نشر الوعي بريادة الأعمال، معتبرا الأمر اعترافا دوليا بجهد الجامعة في مجال ريادة الأعمال.





وأضاف رئيس الجامعة ، أن الجامعة قامت بدمج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج الدراسية، فضلا عن ما يتم تقديمه من خلال مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال لصقل مهارات الطلاب.





ودعا الكردي، العمداء والوكلاء خلال أول لقاء أو محاضرة لهم مع بتعريف الطلاب بالمسابقة وتوجيههم للرابط الخاص بها للتصويت لجامعة الإسكندرية لحصد اللقب.



