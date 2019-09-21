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تعليم

جامعة الإسكندرية تصل لنهائيات أكبر مسابقة عالمية عن ريادة الأعمال.. ورئيسها يدعو الطلاب للتصويت

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:17 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة الإسكندرية وصلت إلى التصفيات النهائية في أكبر مسابقة عالمية عن نشر الوعي بريادة الأعمال، معتبرا الأمر اعترافا دوليا بجهد الجامعة في مجال ريادة الأعمال.

وأضاف رئيس الجامعة ، أن الجامعة قامت بدمج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج الدراسية، فضلا عن ما يتم تقديمه من خلال مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال لصقل مهارات الطلاب.

ودعا الكردي، العمداء والوكلاء خلال أول لقاء أو محاضرة لهم مع بتعريف الطلاب بالمسابقة وتوجيههم للرابط الخاص بها للتصويت لجامعة الإسكندرية لحصد اللقب.

يذكر أن التصفيات النهائية لمسابقة نشر الوعي عن ريادة الأعمال تنافس على المركز الأول بها جامعة الإسكندرية ومؤسسة تعليمية أخرى.

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