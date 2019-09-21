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مرأة

يشبه الريش.. بسمة بإطلالة ملفتة في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
بسمة
بسمة
آية التيجي
ظهرت الفنانة بسمة بإطلالة ملفتة في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي.

وقد ظهرت بسمة بفستان باللون الكشمير، والذي يشبه في تصميمه الريش، ولكنه من الترتر.

وجاء تصميم الفستان قصيرا من الأمام، وطويلا من الخلف، وبأكمام واسعة، ويتوسطه حزام حرير باللون الأسود من منطقة الخصر، وهو من توقيع مصممة الأزياء ملك العزاوي.

واختارت بسمة أن ترفع شعرها إلى الوراء بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، وقد أضافت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

وأكملت إطلالتها بارتداء الإكسسوارات الأنيقة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع حذاء باللون الكمشير، وهو ما أبرز أنوثتها وأناقتها.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى يوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى يقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
بسمة بسمة

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