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تعليم

انتظام الدراسة بجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:20 م
انتظام الدراسة بجميع
انتظام الدراسة بجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
انتظمت الدراسة، اليوم السبت، بجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وعددها 24 كلية ومعهد تضم نحو 180 ألف طالب وطالبة.

وقال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية،إنه تم إعلان الجداول الدراسية للطلاب، والانتهاء من إعداد أماكن المحاضرات والمعامل والقاعات والورش والمكتبات، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بالكليات، والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

وأكد رئيس الجامعة، على عمداء الكليات، ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجدهم مع أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية، معربًا عن تطلعه إلى عام جديد تتحقق فيه كافة أهداف العملية التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية.

وأضاف أنه تم إعداد خطة كاملة لاستقبال الطلاب فى بداية العام الدراسي لدمجهم في الأنشطة المختلفة سواء رياضية أو ثقافية أو فنية أو جوالة، وذلك من خلال إدارات رعاية الشباب بجميع الكليات، وفرق القادة الاجتماعيين، وطلاب شباب كيان جامعة الإسكندرية، فضلا عن تقديم برامج الرعاية الطلابية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونوه إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بأهمية دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية فيها إيمانًا بدورها الهام في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث تم الانتهاء من تجهيز المنشآت الرياضية بالجامعة وتتضمن استاد الجامعة والملاعب وحمامات السباحة.

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