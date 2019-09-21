ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

زوج يساند زوجته أثناء الولادة بطريقة غريبة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
نهى حمدي
قرر زوج ألا يقف صامتًا بينما تتألم زوجته بألم الولادة الشديد، فقام بمشاركتها تلك اللحظات على طريقته الخاصة.

قام بتجهيز بعض الورق المطبوع بالنصائح التي يجب عليها فعله في ذلك الوقت، مثل تنفسي، واعترافه لها بالحب وأنه سيبقى إلى جوارها دومًا، ويذكرها بكيف خاض كلاهما الحمل معًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت"البريطانية.

وقرر تصوير ما فعله فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحظى بإعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تمت مشاركة الفيديو بواسطة ABC News الذي وصف هذا الرجل بأنه "زوج العام" لقيامه بتقديم الدعم لزوجته خلال المراحل الأخيرة من الحمل.

موضوعات متعلقة

أعراض الولادة الحقيقية والمبكرة.. انتبهى لها

بريطاني يدس الهيروين لزوجته في الطعام بسبب زيادة المصاريف

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

كيف كشف عبد الملك المالكى كذب وتزوير الإخوان؟

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

من المدرسة لـ الكوشة.. قصة أول زواج لـ فايزة أحمد من نصاب

لا يريدونها بخير.. مريم الكعبي: مليارات الدولارات تنفق لإحداث الفوضى فى مصر

الكرانيش تختفى .. الجمبسوت اختيار النجمات فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى ..صور

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى