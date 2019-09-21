زوج يساند زوجته أثناء الولادة بطريقة غريبة

قرر زوج ألا يقف صامتًا بينما تتألم زوجته بألم الولادة الشديد، فقام بمشاركتها تلك اللحظات على طريقته الخاصة.





قام بتجهيز بعض الورق المطبوع بالنصائح التي يجب عليها فعله في ذلك الوقت، مثل تنفسي، واعترافه لها بالحب وأنه سيبقى إلى جوارها دومًا، ويذكرها بكيف خاض كلاهما الحمل معًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت"البريطانية.



