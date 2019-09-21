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رياضة

بث مباشر .. مباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:43 ص
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
حسن العمدة
تعد مباراة ميلان وانتر ميلان، إحدى أهم مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الايطالي، والتي ستنطلق اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا )، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان.

و يوفر "صدى البلد" بثا مباشرا لمباراة ميلان وانتر ميلان، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر أون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.

بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان

وتعرض أي سي ميلان، للخسارة على يد فريق أودينيزي بهدف دون رد، في الجولة الأولي للدوري الإيطالي، إلا أنه عاد وحقق فوزين متتالين على فريقي بريشيا وهيلاس فيرونا بهدف دون رد في كلا المباراتين .

بث مباشر لمباراة ميلان وانتر ميلان

ويحتل فريق أي سي ميلان المركز السابع في جدول مباريات الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، بينما جاء انتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.


مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان

أما إنتر ميلان فهو صاحب الانطلاقة المثالية في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد الفوز في المباريات الثلاث الافتتاحية، ليجمع 9 نقاط، وضعته في صدارة الترتيب، فيما سجل لاعبوه 7 أهداف، ولم تستقبل شباكهم سوى هدف وحيد، ليتقاسم فريق المدرب أنطونيو كونتي مع جاره اللدود لقب الفريق صاحب الدفاع الأقوى حتى الآن.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان

وتنطلق مباراة ميلان وانتر ميلان في تمام 9 إلا ربع مساء اليوم السبت 21 - 9 - 2019 على ملعب "سان سيرو".

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وانتر ميلان

من المقرر أن تذاع مباراة ميلان وانتر ميلان عبر قناة بي إن سبورت 4.

التشكيل المتوقع لـ ميلان وانتر ميلان

ومن المتوقع أن يبدأ فريق إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دييجو جودين - ستيفان دي فراي - ميلان سكرينيار.
خط الوسط: أنطونيو كاندريفا - ماتياس فيسينو - مارسيلو بروزوفيتش - سينسي - كوادو أسامواه.
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.


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