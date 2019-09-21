قمة جديدة بين الأهلى والزمالك بالقلعة البيضاء اليوم

يستضيف فريق 2003 لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره النادي الأهلي عصر اليوم السبت بمجمع ملاعب إبراهيم يوسف بالقلعة البيضاء ضمن الجولة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين.



ويسعى ناشئو الزمالك لتحقيق الفوز الأول لهم فى البطولة بعدما حصلوا على راحة من الجولة الأولى.



فيما يأمل النادي الأهلي تحقيق ثانى انتصاراته بعدما حقق فوزا ثمينا في الجولة الأولى على سموحة بهدفين نظيفين.



وتأتي مباراة القمة المصغرة بين ناشئي الأهلى والزمالك بعد أقل من 24 ساعة على فوز الفريق الأحمر بقمة الكبار فى السوبر المصري أمس على حساب الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم بملعب برج العرب وسط حضور جماهيرى 10 آلاف مشجع للفريقين.





