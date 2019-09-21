تغيير مكان دفن زين العابدين بن علي

قال مصدر من عائلة الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، في تصريحات لصحيفة الشروق التونسية، إن جثمان بن علي لن يدفن في مكة.



وأوضح المصدر أن جثمان بن علي سيوارى الثرى، اليوم السبت، بعد صلاة العصر بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.



ولفت المصدر إلى أن مراسم "الفرق" ستقام بتونس الأسبوع القادم وذلك بعد عودة عائلة زين العابدين من المملكة العربية السعودية مشددا على أن أي بلاغ أو إعلان فرق آخر لا يلزم العائلة في شيء.



وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت عدم ممانعتها في دفن جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في تونس، في حال طلبت عائلته ذلك.



وكان محامي الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، منير بن صالحة، قد قال في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إن زين العابدين بن علي، سيدفن في مكة المكرمة، حسب وصيته.