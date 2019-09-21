خوفا من الفشل في انتخابات 2020.. ترامب يسعى للإطاحة بخصمه جو بايدن بالتواطؤ مع أوكرانيا.. النائب السابق يطالب بالكشف عن الأمر.. محامي الرئيس الحالي يراوغ ويكذب علنا.. وهيلاري كلينتون: فعلها معي من قبل

ترامب يطالب نظيره الأوكراني بالتحقيق مع جو بايدن خلال محادثة

بايدن يدعو ترامب إلى الكشف عن نص مكالمته

الرئيس الأمريكي: محادثاتي لا تشوبها شائبة

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخشى سقوطه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، ما جعله يتهور وينجرف نحو الاستعانة بقوى أجنبية، للإطاحة بخصمه جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الأول للحزب الديمقراطي حاليا في انتخابات عام 2020.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مصادر مطلعة أن الرئيس دونالد ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في أمر نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.وتسربت معلومات عن أن ترامب طالب في محادثة هاتفية، خلال يوليو الماضي، رئيس أوكرانيا الجديد، التواصل مع رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، لفتح تحقيق بشأن حصول هنتر بايدن، نجل النائب السابق، على وظيفة في شركة غاز أوكرانية منذ 2014، حين كان والده نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما.كما كشفت تقارير أن ترامب هدد أوكرانيا بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية بأكثر من 250 مليون دولار لدفع الحكومة الأوكرانية لإجراء تحقيقات ذات دوافع سياسية، لصالح حملة ترامب الانتخابية 2020.من جانبه، طالب جو بايدن، دونالد ترامب، بنشر نص المحادثة الهاتفية التي كشف عنها عميل في الاستخبارات الأمريكية، بشأن ضغطه على أوكرانيا لتزويده بمعلومات عن بايدن والتحقيق معه.وقال بايدن في بيان: "إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة" فإن ذلك يعني أن "لا حدود لنية الرئيس ترامب استغلال سلطته وإهانة واشنطن"، داعيا إياه بنشر نص المحادثة الهاتفية، فورا حتى يتسنّى للشعب الأمريكي أن يحكم على ذلك بنفسه.ورد دونالد ترامب على الاتهامات الموجهة إليه بإجراء محادثة "محفوفة بالمخاطر" مع مسئول في دولة أجنبية، قائلا: "لقد تحدثت مع العديد من المسئولين، كل تلك المحادثات لا تشوبها شائبة".واتهم ترامب الحزب الديمقراطي ومؤيديه ووسائل الإعلام بالتزييف والوقوف ضده، واصفا هذه الاتهامات بأنها "مهمة قرصنة سياسية" من قبل خصومه.وظهر رودي جولياني، محامي ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، حيث أنكر أنه كان قد تواصل مع أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2020.ولفت إلى أنه تواصل مع أوكرانيا بشأن التحقيق في اتهامات تدخل أوكرانيا في انتخابات عام 2016 لصالح هيلاري كلينتون، والتي يوجد بالفعل قرار قضائي بشأنها، لكنه بعد ذلك اعترف بالقيام بذلك، قائلا: "بالطبع فعلت"، ما يوضح تناقض تصريحاته.من جانبها، انتقدت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، الرئيس دونالد ترامب، بعد اعتراف محاميه الشخصي رودي جولياني بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.ونشرت هيلاري كلينتون، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقابلة رودي جولياني، المحامي الخاص لـ ترامب، والذي كشف فيها عن مطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن نجل بايدن، هنتر، والنظر في اتهامات تورطهما في قضية فساد.وعلقت هيلاري كلينتون على الفيديو قائلة: "إن الرئيس دونالد ترامب طلب، مرة أخرى، من قوة أجنبية مساعدته في الفوز في الانتخابات"، وذلك في إشارة إلى دعوة ترامب روسيا خلال سباق الانتخابات الرئاسية 2016 للنظر في رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة من كلينتون، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترف في وقت سابق، بأن نجله دونالد جونيور التقى في 2016 بمحامية روسية بهدف جمع معلومات عن هيلاري كلينتون، منافسته الديمقراطية في السباق الرئاسي آنذاك، مؤكدا أن ذلك "أمر مشروع تماما ويمارس طوال الوقت في السياسة ولم يؤد إلى أي شيء. ولكن لم أكن على علم به".جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.ومن المقرر أن يبحث الطرفان التعاون في مجالي الطاقة والتجارة ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية في أوكرانيا.وأشار مصدر أمريكي مطلع إلى أن ترامب ينوي التعبير عن قلقه إزاء النشاط الاقتصادي الوحشي الذي تقوم به الصين في أوكرانيا، ومحاولات سرقة الممتلكات الفكرية الأوكرانية.