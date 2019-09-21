جامعة الأزهر تبدأ العام الدراسي الجديد بتحية العلم

أدي طلاب جامعة الأزهر تحية العلم، في أول أيام الدراسة بالعام الجديد 2019-2020 في حضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونوابه.



وأكد رئيس الجامعة في كلمته للطلاب بعد تحية العلم، أن حب الوطن فرض على كل فرد من أبنائه، مناشدا الطلاب أن يحافظوا على انتمائهم لبلدهم ولا يفسدوا فيها.



وأشار إلى أن جامعة الأزهر دائما ما تفخر بأبنائها، َمنوها بان الأزهر يخرج العلماء في كل العصور ويأتي إليه طلاب العلم من كل دول العالم.



وشدد على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بلوائح الجامعة والانتظار في الدراسة.