التأخير ساعة.. أبرز سقطات مهرجان الجونة في دروته الثالثة.. فيديو

قال أحمد سعد الناقد الفنى، إنه تم الإعداد منذ فترة كبيرة لانعقاد الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى، لافتا إلى أن هناك 80 فيلما مشاركا بثلاث مسابقات الأفلام الطويلة، والوثائقية الطويلة والقصيرة.



وكشف سعد، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، إن هناك بعض الملاحظات على الدورة الثالثة لمهرجان الجونة أولها تأخير موعد الافتتاح ساعة عن التوقيت الأساسى، حيث كان من المقرر أن يكون فى الثامنة مساء.



وأوضح أن افتتاح مهرجان الجونة شهد مشكلة كبيرة والتى تمثلت فى وجود فريق رائع لبنانى "مياس" نال إعجاب جميع الحضور، ولكن وقع منظمو الافتتاح فى خطأ فنى وهو إشعال الألعاب النارية فى السماء لتشد نظر الحاضرين قبل إنهاء الفريق اللبنانى عرضه الفنى.



يذكر أن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي قد افتتحت أول أمس "الخميس" وسط أجواء مبهجة، وحضور لافت للنجوم لم يخلُ من الجدل.