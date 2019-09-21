موسم سياحى مبشر بأسوان.. عاصمة الشباب الأفريقى تستقبل 340 سائحا ضمن رحلات الشارتر المباشرة من إسبانيا.. غرفة السياحة: زيارة الشخصيات البارزة لمصر تعكس رسالة مهمة عن الاستقرار.. صور

الاهتمام بالقطاع السياحى يعد من أولويات العمل لزيادة الحركة السياحية

موسم سياحى مبشر بالخير بزيادة رحلات الشارتر المباشرة من الدول الصديقة

340 سائحا إسبانيا يزورون المعالم السياحية والأثرية بعاصمة الشباب الأفريقى

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الاهتمام بالقطاع السياحى وجذب المزيد من أعداد السائحين من مختلف الجنسيات يعتبر من أولويات العمل خلال الفترة الحالية لزيادة الحركة السياحية للموسم السياحي الجديد.وفي هذا الصدد، يرصد "صدى البلد" ما يتم فى هذا القطاع الحيوى الذي يعد موسمه الجديد مبشرا بكل الخير لزيادة الأفواج السياحية لزيارة المعالم والمناطق الأثرية والمزارات السياحية التى تشتهر وتتفرد بها محافظة أسوان، عاصمة الشباب الأفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، فضلًا عن كونها تمثل المشتى العالمي لما تمتاز به من طقس جاف وطبيعة خلابة لا مثيل لها وسط الجزر النيلية والمحميات الطبيعية الفريدة على صفحة نهر النيل الخالد.بشائر هذا الموسم بدأت بزيارات الوفود السياحية لعروس الجنوب، حيث استقبل مطار أسوان الدولى مساء أمس، الجمعة، 340 سائحًا قادمين من دولة إسبانيا الصديقة مباشرة إلى مدينة أسوان للاستمتاع بجولة سياحية بعدد من المدن المصرية.وكان السائحون الإسبانعلى متن رحلات طيران "شارتر" مباشر من إسبانيا، وكان على متن إحدى الرحلتين 176 سائحًا، وكان على متن الرحلة الأخرى 164 سائحًا، فى حين غادرت رحلة ثالثة من مطار أسوان إلى مطار القاهرة الدولى تمهيدًا لعودتها مرة أخرى إلى إسبانيا وعلى متنها عدد من السائحين العائدين إلى بلادهم بعد قضاء رحلة سياحية ممتعة بالمدن المصرية.وتأتى الرحلات الشارتر الإسبانية لزيارة المعالم المصرية فى إطار الاتفاقية التي أبرمتها الشركات السياحية الإسبانية مع وزارة السياحية لاستقبال أعداد من السائحين الإسبان داخل مصر عبر مطار أسوان الدولى، فى رحلة طيران مباشرة إلى أقصى جنوب مصر، للاستمتاع برحلة سياحية فى معابد فيلة وأبو سمبل وكوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان، بجانب زيارة السد العالى والحديقة النباتية والمسلة الناقصة والسوق السياحية، بجانب قرية غرب سهيل النموذجية فى السياحة البيئية والترفيهية، ثم السفر إلى المدن السياحية الأخرى داخل جمهورية مصر العربية.وقال خيرى محمد، رئيس غرفة السياحة وشركات السفر بأسوان، إن الموسم السياحى الجديد سيكون موسما يحمل كل الخير لعودة السياحة بإذن الله لسابق عهدها، ولاسيما بعد أن شهد الموسم السياحى المنقضى تضاعف أعداد السائحين الزائرين لأسوان والأقصر لأكثر من 23 جنسية أجنبية مختلفة مقارنة بالأعوام السابقة قبل ثورة يناير 2011.وأعرب خيرى محمد عن تمنياته أن يشهد الموسم السياحي الجديد زيادة في أعداد حجوزات الشركات السياحية المختلفة، مؤكدًا أن زيارة الشخصيات البارزة لمصر دائمًا تمثل فاتحة خير ورسالة مهمة بأن مصر آمنة وللتأكيد على مدى الأمان والاستقرار الذى تنعم به مصرنا الحبيبة حاليًا لنجذب الآلاف من السائحين والزائرين من مختلف بقاع العالم ومن جميع الجنسيات.وأوضح أن السياحة الصينية والإسبانية وغيرها من السياحات الوافدة إلى مصر شهدت طفرة كبيرة من رحلات الشارتر المباشرة من مختلف مدنها إلى المدن السياحية بمصر ومنها أسوان والأقصر، ومن المقرر أن يزداد معدل السياحة فى هذا العام بنسبة أكبر بإذن الله.يذكر أن أسوان تعتبر منذ أقدم العصور والعهود والسنين قبلة للسياحة العالمية ومقصدًا لصناع الأعمال الدرامية والسينمائية لإنتاج المسلسلات والأفلام والذين يحرصون منذ أفلام الأبيض والأسود على استغلال الطبيعة الساحرة التي حباها الله لمحافظة أسوان لتكون جزءًا من أعمالهم الفنية.كما أن أسوان تعتبر أيضًا مصدر عشق لكثيرين سواء فى مصر أو خارجها لما تمتلكه من الطبيعة الخلابة والطقس الجاف والجزر النيلية والمحميات الطبيعية وصفاء ونقاء مياه النيل، فهو ما تتميز بها محافظة أسوان، فهذه المكونات الطبيعية تجذب الزائرين من مختلف بقاع العالم ومحافظات مصر، خاصة فى ظل تنوع المقومات السياحية من سياحة أثرية وثقافية وعلاجية وبيئية وترفيهية وسفارى وصيد، فضلًا عن سياحة الجزر النيلية.وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مصر تقدمت فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بتحقيقها أعلى رابع معدل نمو بالسفر، وذلك فى ضوء برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة.