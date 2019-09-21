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الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الأيام القادمة.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
مي محمد
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلا على معظم أنحاء الجمهورية.

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن العظمى بالقاهرة 33 درجة مئوية.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هو أول أيام الخريف مناخيا، مشيرا إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأكد أن درجات الحرارة ستنخفض خلال هذا الأسبوع حوالى درجة أو درجتين على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة سيستمر خاصة يومي الأحد والاثنين.

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