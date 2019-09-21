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رياضة

الصحافة التونسية تتغنى بـ علي معلول بعد الفوز بالسوبر على حساب النقاز وساسي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:13 م
علي معلول والنقاز
علي معلول والنقاز
عبدالله هشام
سلطت الصحف التونسية الضوء على تألق محترفهم علي معلول نجم النادي الأهلي بعد التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الزمالك الذي يضم الثنائي التونسي النقاز وفرجاني ساسي بنتيجة 3-2 التي أقيمت أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتغنت الصحف التونسية بأداء النادي الأهلي في المباراة وتفوقه تكتيكيا على الزمالك بجانب توهج المحترف التونسي علي معلول ومساهمته بشكل قوي في تتويج المارد الأحمر على حساب الزمالك.

وعنون موقع الصريح التونسي: علي معلول يهزم النقاز وساسي ويتوج بالسوبر المصري، الأهلي نادي القرن الأفريقي تفوق على الغريم التقليدي الزمالك بالنتيجة والأداء.

في حين كت موقع تونس الرقمي: بعد مباراة دراماتيكية الأهلي يتوج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، أداء مباراة قوية وحضور جماهيري بعد غياب طويل على صعيد مباريات القمة مع صراع تكتيكي بين السويسري فايلر والصربي ميتشو.

وعنونت صحيفة الصباح التونسية: لقب جديد لمعلول .. الأهلي يتوج بالسوبر المصري ، وأشادت بأداء الثنائي النقاز وساسي رغم الهزيمة.

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