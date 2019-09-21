رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطلاب بالهدايا ويعد بحل مشكلة الطلاب في التسكين

عاد إلى أرض الوطن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بعد رحلة استغرقت عشرة أيام.



وبدأ رئيس الجامعة مباشرة العمل اليوم، السبت، بتفقد كليات قطاع الدراسة ومدينة نصر مستقبلا الطلاب بالهدايا احتفالا بالعام الدراسي الجديد.



وفور علمه بمشكلة طلاب الفرقة الثانية من الحاصلين على جيد جدا ولم يسكنوا بالمدينة وعد فضيلته بدراسة المشكلة، للعمل على حلها في أسرع وقت.



وبدأت اليوم، السبت، جامعة الأزهر في استقبال طلابها وطالباتها في العام الدراسي الجديد 2019-2020، وأنهت جميع الكليات استعداداتها لبدء العام الدراسي.



وعلقت الكليات جداول المحاضرات في أماكن بارزة يسهل على الطلاب والطالبات الاطلاع عليها، وكذلك تم عمل صيانة لجميع القاعات والمدرجات وأجهزة الداتا شو والمعامل في الكليات الموجودة بها.



ومن المقرر أن يتخلل الأسبوع الأول من الدراسي إقامة حفلات استقبال للطلاب الجدد وعمل ورش عمل لهم لتثقيفهم عن نظام الدراسة وكذلك الإجابة عن كل تساؤلاتهم.



كما تسهل الكليات عملية استقبال طلبات الالتحاق من الطلاب الجدد وسط توجيهات من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بضرورة معاملة الطلاب بصورة لائقة وحل مشكلاتهم أولا بأول.



وأعلنت جامعة الأزهر عن الأوراق المطلوبة للتقديم، وتتضمن ما يلي: أصل شهادة الثانوية الأزهرية 2019 وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.



كما تتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر، أصل خطاب التنسيق المرشح على أساسه الطالب للكلية "بطاقة الترشيح" وصورتين منها، ونموذج 6 جند من القسم أو المركز التابع له الطالب، ونموذج 2 جند من البريد، و12 صورة شخصية 4x6 مكتوبا عليها اسم الطالب، و3 صور من بطاقة الرقم القومي.