ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الموت يغيب محمد كشيك شاعر العامية.. والمثقفون يتبادلون رسائل النعي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:23 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الشاعر الكبير محمد كشيك، بعد رحلة طويلة من الإبداع، تاركًا بصمة واضحة على شعر العامية.

ويعد الشاعر محمد كشيك، من أبرز الكتاب المهمين فى قصيدة العامية فى مصر، عمل أمينا عاما للفرقة القومية لأغاني الأطفال وأشاد بإبداعه الكثير من عمالقة شعر العامية وعلى رأسهم الشاعر صلاح جاهين، الذي أكد أن أشعار "كشيك" تتميز بالبراءة الشديدة، والشفافية، قائلا: "حين أقرأ قصائده، أحس أن هناك حاجات بتتخلق، وباكون مندهش، وهي بتتخلق، وأشعر أن هناك أشياء كثيرة في هذ الشاعر تشبهني شخصيا".

وعمل محمد كشيك فى مناصب ثقافية مهمة فى النشاط الثقافى بدأ بالمجلس الأعلى للفنون والآداب، ثم بالهيئة العامة لقصور الثقافة مديرا للنشر، ثم مديرا عاما للثقافة العامة، ثم أمينا عاما للنشر، ثم مديرا عاما للجمعيات الثقافية، ثم رئيسا للادارة المركزية للدراسات والبحوث، بالإضافة إلى مشاركاته الثقافية الفعالة فى عدد كبير من اللجان الثقافية بوزارة الثقافة، وإسهامه البارز فى شعر العامية المصرية كصوت شعرى له نقاؤه الخاص، ومصريته الفائقة ورؤيته الشعرية العميقة.

أصدر كشيك، عددا من الدواوين، منها: "أغنية لمصر"، "العشش القديمة"، "تقاسيم"، "زقزقات"، "حادي بادي"، "مغامرات زرافة"، "توت توت"، "قطر العصافير"، "أنا طاير بالجناحات"، "طايرين طايرين"، "نوارج الحر"، "أحوال"، "علامات التحديث في القصة المصرية القصيرة 1920 - 1980 "جماليات النصر الخفي".

أعرب عدد من المثقفين، عن صدمتهم بسبب الرحيل المفاجئ للشاعر الكبير محمد كشيك، وكتب العشرات منهم مئات رسائل النعي للراحل.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

قصة شجرة الكوك الذي صنع منها نوح سفينته وفضائلها.. دار الإفتاء

يشبه الريش.. بسمة بإطلالة ملفتة في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

الإفتاء تحذر من «طريقة جلوس» نهى عنها الرسول

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 21 -9- 2019.. فيديو

ناهد السباعى ولقاء الخميسى وصبا مبارك فى ثانى أيام الجونة.. صور

مرتضي منصور ينفعل على خالد مرتجي فى لقاء السوبر المصري.. فيديو

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

قمة جديدة بين الأهلى والزمالك بالقلعة البيضاء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور