الموت يغيب محمد كشيك شاعر العامية.. والمثقفون يتبادلون رسائل النعي

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الشاعر الكبير محمد كشيك، بعد رحلة طويلة من الإبداع، تاركًا بصمة واضحة على شعر العامية.



ويعد الشاعر محمد كشيك، من أبرز الكتاب المهمين فى قصيدة العامية فى مصر، عمل أمينا عاما للفرقة القومية لأغاني الأطفال وأشاد بإبداعه الكثير من عمالقة شعر العامية وعلى رأسهم الشاعر صلاح جاهين، الذي أكد أن أشعار "كشيك" تتميز بالبراءة الشديدة، والشفافية، قائلا: "حين أقرأ قصائده، أحس أن هناك حاجات بتتخلق، وباكون مندهش، وهي بتتخلق، وأشعر أن هناك أشياء كثيرة في هذ الشاعر تشبهني شخصيا".



وعمل محمد كشيك فى مناصب ثقافية مهمة فى النشاط الثقافى بدأ بالمجلس الأعلى للفنون والآداب، ثم بالهيئة العامة لقصور الثقافة مديرا للنشر، ثم مديرا عاما للثقافة العامة، ثم أمينا عاما للنشر، ثم مديرا عاما للجمعيات الثقافية، ثم رئيسا للادارة المركزية للدراسات والبحوث، بالإضافة إلى مشاركاته الثقافية الفعالة فى عدد كبير من اللجان الثقافية بوزارة الثقافة، وإسهامه البارز فى شعر العامية المصرية كصوت شعرى له نقاؤه الخاص، ومصريته الفائقة ورؤيته الشعرية العميقة.



أصدر كشيك، عددا من الدواوين، منها: "أغنية لمصر"، "العشش القديمة"، "تقاسيم"، "زقزقات"، "حادي بادي"، "مغامرات زرافة"، "توت توت"، "قطر العصافير"، "أنا طاير بالجناحات"، "طايرين طايرين"، "نوارج الحر"، "أحوال"، "علامات التحديث في القصة المصرية القصيرة 1920 - 1980 "جماليات النصر الخفي".



أعرب عدد من المثقفين، عن صدمتهم بسبب الرحيل المفاجئ للشاعر الكبير محمد كشيك، وكتب العشرات منهم مئات رسائل النعي للراحل.

