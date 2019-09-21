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رياضة

‎تعرف على مدة غياب محمود متولي عن الأهلي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:12 م
محمود متولي
محمود متولي
عبدالحكيم ابو علم
أكدت الأشعة التي خضع لها محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بتمزق في العضلية الخلفية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك ببطولة السوبر المصري.

ويحتاج متولي لأربعة أسابيع، للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة في المباريات، وسوف يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وكان محمود متولي غادر مباراة الزمالك مصابا، وشارك محمد هاني بدلا منه في الدقيقة 27 من الشوط الأول.‎

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