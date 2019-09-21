دنيا عبد العزيز: قيد عائلي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز بانها استمتعت بتصوير مسلسل "قيد عائلي" الذي يعرض وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



أضافت في تصريح لصدى البلد: "أن كواليس التصوير أكثر من رائعة بالإضافة الى أن هناك حالة من الحب تجمع بين فريق العمل، فمعظم المشاركين في العمل تجمعني بهم علاقة صداقة قوية".



مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم: ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، محمد نجاتي، أميرة هاني، ميرنا وليد.



