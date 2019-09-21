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تعليم

عروض كاراتيه وملاكمة في حفل استقبال الطلاب الجدد بجامعة القاهرة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:21 م
صدى البلد
ياسمين سامي
افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب، كما تفقد نماذج المحاكاة المشاركة في استقبال الطلاب الجدد.

وتقيم جامعة القاهرة معرض دائم يتضمن الإدارات المختلفة للإدارة العامة لرعاية الشباب حيث يعرض النشاط الرياضي والذي يتضمن عروض لفرق الكاراتية والملاكمة أمام ساحة الباب الجمهوري وإقامة مسابقة الذراعين وملعب لكرة القدم بساحة كلية تجارة إنجليزي. 

ويتضمن جناح النشاط الرياضي عرضا للجوائز التي حصلت عليها الإدارة في الأنشطة المختلفة وترابيزة تنس طاولة وملعب كرة الريشة.

وتستقبل اليوم، السبت، جامعة القاهرة نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد 2019/2020.

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