منتدى رجال الأعمال الأفارقة الروتاريين أكتوبر المقبل

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر، منتدى رجال الأعمال الأفارقة الروتاريين، والذي يقام على هامش المؤتمر الإقليمي المصري الأفريقي لأندية الروتاري المزمع انعقاده فى الفتــــــــرة مـــــن 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.





وأعلنت جمعية رجال الأعمال فى بيان لها، أن المنتدى من المقرر عقده بالقاهرة الشهر القادم ويشارك فيه؛ حكيم بابلولا، نائب الرئيس ومدير الروتاري الدولي، والدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية–مصر، والدكتورة ميان رسلان، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الروتاري الإقليمي – شرم الشيخ.





كما يشارك فى المنتدى عدد من رجال الأعمال الأفارقة يمثلون 65 شركة من كوت ديفوار وغانا وكينيا والكونغو ونيجيريا وزامبيا يعملون في قطاعات التشييد والاستثمار العقاري، النقل واللوجيستيات، والشحن، والسياحة، والقطاع الطبي، والتبريد والتدفئة والتكييف، والتعليم، والتأمين، والبترول والغاز، والطاقة، والدهانات، والزراعة والتصنيع الغذائي.





وقالت جمعية رجال الأعمال، إنه تم توجيه الدعوة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لافتتاح المنتدى بجانب أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، ومالين بلومبرج، مدير بنك التنمية الأفريقي، والسفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووكيل أول الوزارة أحمد عنتر، رئيس التمثيل التجاري المصري، والدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الأفريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك، وممثلين عن كل من المنطقة الأقتصادية لقناة السويس ومشروع جسور التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.