ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

منتدى رجال الأعمال الأفارقة الروتاريين أكتوبر المقبل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:06 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر، منتدى رجال الأعمال الأفارقة الروتاريين، والذي يقام على هامش المؤتمر الإقليمي المصري الأفريقي لأندية الروتاري المزمع انعقاده فى الفتــــــــرة مـــــن 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

وأعلنت جمعية رجال الأعمال فى بيان لها، أن المنتدى من المقرر عقده بالقاهرة الشهر القادم ويشارك فيه؛ حكيم بابلولا، نائب الرئيس ومدير الروتاري الدولي، والدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية–مصر، والدكتورة ميان رسلان، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الروتاري الإقليمي – شرم الشيخ.

كما يشارك فى المنتدى عدد من رجال الأعمال الأفارقة يمثلون 65 شركة من كوت ديفوار وغانا وكينيا والكونغو ونيجيريا وزامبيا يعملون في قطاعات التشييد والاستثمار العقاري، النقل واللوجيستيات، والشحن، والسياحة، والقطاع الطبي، والتبريد والتدفئة والتكييف، والتعليم، والتأمين، والبترول والغاز، والطاقة، والدهانات، والزراعة والتصنيع الغذائي.

وقالت جمعية رجال الأعمال، إنه تم توجيه الدعوة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لافتتاح المنتدى بجانب أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، ومالين بلومبرج، مدير بنك التنمية الأفريقي، والسفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووكيل أول الوزارة أحمد عنتر، رئيس التمثيل التجاري المصري، والدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الأفريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك، وممثلين عن كل من المنطقة الأقتصادية لقناة السويس ومشروع جسور التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الأول لأندية روتاري القارة الإفريقية

ترشيحاتنا

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟

مواعيد مباريات اليوم السبت 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

‎تعرف على مدة غياب محمود متولي عن الأهلي

إزالة بقع الزيت من الملابس .. 6 طرق للتخلص منها نهائيا

نائب: جماعة الإخوان مجموعة من الخونة باعوا بلدهم بحفنة من الدولارات

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

تعليق حسن شحاتة على تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر.. فيديو

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

5 أسباب وراء فوز النادي الأهلى بالسوبر المصرى على حساب الزمالك

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا ظهرت درة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.. صور

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟