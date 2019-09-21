عام دراسى جديد.. انتظام الدراسة فى 84 مدرسة ذات فترتين بأسوان.. صور

عام دراسى جديد 2019/2020 تشهده مختلف مدارس محافظات الجمهورية، ومن بينها مدارس محافظة أسوان، حيث شهدت الأيام الماضية تكثيف الجهود للاستعداد لاستقبال العام الجديد.



ورصد "صدى البلد" انطلاق العام الدراسى الجديد في عدد من المدارس التى تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، حيث انتظمت الدراسة بـ84 مدرسة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، منها 12 مدرسة بإدارة أسوان التعليمية، و12 مدرسة فى إدارة كوم أمبو، و50 مدرسة فى إدارة إدفو، و10 مدارس فى إدارة دراو التعليمية.



وبالتوازى مع ذلك، كان الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عقد عدة اجتماعات متتالية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوى.



وأكد السيد الفيومى أنه تابع عن كثب خطوط سير قوافل ضبط الأداء التى قامت بمتابعة سير العملية التعليمية بالصفوف الأولى، وقامت بتفقد المدارس لمتابعة مدى جاهزيتها للعام الدراسى الجديد، وأبرز الإيجابيات والسلبيات التى رصدتها تلك القوافل خلال زيارتها الميدانية.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن هناك غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب للدراسة، كما أن هناك تواصلا مع هيئة الأبنية التعليمية لمتابعة المدارس التى ستدخل الخدمة هذا العام والتى تم إدخال المرافق لها، على أن تكون هذه الغرف على تواصل مستمر مع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية.



كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ضرورة أن تقوم المدارس بالإعلان عن "مجموعات التقوية المدرسية" بمكان واضح بالمدرسة منذ اليوم الأول للدراسة، واختيار أفضل نخبة من المعلمين للتدريس فيها، مشددًا على عدم جمع أى تبرعات أو مبالغ مالية تحت أى مسمى بالمدارس، والالتزام بما ورد بنشرة المصروفات المدرسية.



وقال الدكتور السيد الفيومى إن الكتب المدرسية وصلت بنسبة 80% وهناك ناقلات كتب فى طريقها للوصول اليوم من مطابع الوزارة، وتواصل مخازن الإدارة مع مخازن المديرية لاستلام الشحنة الجديدة تمهيدًا لتسليمها إلى المدارس مباشرة، لافتًا إلى أن هناك خطة موضوعة لتوزيع القيادات التعليمية بين مختلف الإدارات والمدارس لمتابعة بدء الدراسة، متمنيًا لأبنائه الطلبة والطالبات والزملاء العاملين بالمدارس عامًا دراسيًا سعيدًا.