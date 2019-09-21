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محافظات

مركز التجارب والبحوث الزراعية بجامعة المنيا يستصلح 400 فدان في شوشة.. صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:17 م
صدى البلد
ايمن رياض
تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، تطوير منظومة الري الجديدة بمنطقة شوشة التي قام بتنفيذها مركز التجارب والبحوث الزراعية بالجامعة، بالإضافة إلى تطوير شبكة الكهرباء بالمنطقة وتزويدها بمحولات جديدة، والبدء في حفر ثلاثة آبار مياه جديدة لخدمة واستصلاح 400 فدان بالمنطقة، سعيًا من الجامعة لقيام المركز بالدور المنوط به خدميًا وإنتاجيًا وتعليميًا.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبد الله، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عبد الهادي، مدير المركز، والمهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري، ورؤساء القطاعات وكبار المهندسين بالمركز.

وأكد رئيس الجامعة خلال اجتماعه الدوري بأعضاء مركز التجارب والبحوث الزراعية بمقر المركز بشوشة، أن المركز شهد طفرة كبيرة في زيادة إنتاجيته في معظم المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، حيث تم إدخال تيار كهربائي إلى فتحة رقم 11 بالمركز بتكلفة بلغت أكثر من 300 ألف جنيه، وحفر ثلاث آبار جديدة بأراضي المركز تكفي لاستصلاح وري مساحة كبيرة من الأراضي المخصصة للجامعة بمنطقة شوشة؛ وتُتيح زراعة محاصيل شتوية متنوعة إلى جانب المحاصيل الحقلية والخضراوات، والتوسع في زراعة النخيل والزيتون والنباتات الطبية المختلفة.

وقال إنه تم إدخال أنواع جديدة من رؤوس الأغنام من سلالة "عساف" لتكوين سلالة جديدة ونقية للمنتجات الحيوانية للمركز، معلنًا إطلاق مُسمى البيت الأخضر على أحد مباني المركز نظرًا لأعمال التشجير التي تُحيط به، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز والتي أُستكملت بتفقد عنابر الأغنام والماعز.

وأضاف أن مزرعة مركز البحوث الزراعية بقرية شوشة مركز سمالوط التي تبلغ مساحتها ما يقرب من 975 فدانا تضم عنابر الإنتاج الحيواني ومزارع للفاكهة والخضر والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى مزارع الإنتاج الحيواني لعنابر البط المسكوفي والدجاج البلدي والكتاكيت المسمنة والأغنام وعجول التسمين وإناث الأبقار، كما أنها تضم رؤوس أغنام وماعز يتم تهجينها وتكثير سلالتها لنشرها بالمحافظة إلى جانب مزرعة للفاكهة ومزرعة لزراعة الأعلاف ومزرعة السمان.
مركز التجارب والبحوث الزراعية بجامعة المنيا يستصلح 400 فدان في شوشة.. صور
مركز التجارب والبحوث الزراعية بجامعة المنيا يستصلح 400 فدان في شوشة.. صور
مركز التجارب والبحوث الزراعية بجامعة المنيا يستصلح 400 فدان في شوشة.. صور

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