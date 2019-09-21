نائب: جماعة الإخوان مجموعة من الخونة باعوا بلدهم بحفنة من الدولارات

قال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن جماعة الإخوان الإرهابية ما هى إلا مجموعة من الخونة الذين باعوا بلدهم من أجل حفنة من الدولارات.



وتساءل حمادة القسط، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لماذا تريد هذه الجماعة الإرهابية أن تخرب البلد وتسعى لدمارها؟"، مشيرا إلى أن مصر آمنة دائما، ولن تتأثر بأى دعوات هدامة لهذه الجماعة الخائنة.



وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تمثلو أى شىء فى البلد، مشيرا إلى أن "بلدنا يسير نحو الازدهار والتنمية، ولا يلتفت إلى أى دعوات ليس لها أى قيمة".



واختتم: "ماذا ننتظر من مجموعة من الإرهابيين خانوا الوطن؟"، مشيرا إلى أن هذه الجماعة تلفظ أنفاسها الأخيرة وليس لهم أى صدى، لأن الشعب استيقظ وعرف طريقه.

