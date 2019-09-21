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اقتصاد

350 ألف جنيه مقدم حجز الأراضي الأكثر تميزا بالمدن الجديدة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:04 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
حددت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قيمة جدية الحجز لقطع الأراضي الأكثر تميزا والإسكان المتميز التي تطرحها الوزارة في عدد من المدن الجديدة.

وبلغت قيمة مقدمات الحجز لقطع الأراضي المتميزة 100 ألف جنيه، فيما سجلت مقدمات الحجز لقطع الأراضي الأكثر تميزا 350 ألف جنيه.

وجاء نظام سداد قيمة أراضي الإسكان المتميز كالتالي:
سداد مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه و500 جنيه مصروفات تسجيل واستكمال سداد 25% من قيمة الأرض، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية خلال الفترة من 13 أكتوبر المقبل – 13 نوفمبر المقبل، وسداد باقي ثمن الأرض الـ75% من إجمالي ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية دون فوائد يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ نهاية الحجز الإلكتروني، وفى حالة التأخر في سداد أي دفعة يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وفى حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض.

ويتضمن نظام سداد قطع الأراضى الأكثر تميزا التالي:
سداد 350 ألف جنيه مبلغ جدية الحجز واستكمال سداد 50% من قيمة الأرض خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 14 نوفمبر المقبل، وفى حالة عدم السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني يتم إلغاء الحجز نهائيا ويخصم منه 1% مصاريف إدارية، واستكمال سداد باقي قيمة الأرض بالكامل قبل الاستلام ويحرر شيك بنكي بباقي قيمة الأرض باسم جهاز المدينة، وفى حالة عدم سداد باقي قيمة الأرض تتخذ الإجراءات إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض دون الحاجة لإنذار أو إخطار أو استصدار حكم قضائي.

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