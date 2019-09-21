حلول لإنقاذ صناعة الدواجن.. الشافعي يقترح إنشاء شركة متخصصة للتسويق بسعر عادل

أكد محمد الشافعى خبير صناعة الدواجن، أن السماسرة يديرون بورصة الدواجن ويؤثرون سلبًا على الصناعة، والحل فى شركة متخصصة لتسويق الدواجن بسعر عادل للمنتج والمستهلك تحت إشراف وزارة الزراعة واتحاد المنتجين وتكون همزة الوصل بين تجار مستلزمات الإنتاج والمنتجين والمستهلكين.





وأوضح الشافعى أن تنمية قطاع الدواجن تلتهمها الزيادة السكانية التي تبلغ 2.2 سنويًا، لذلك يجب التوجه إلى التنمية بشكل رأسى بإنشاء المزارع وخفض النافق ووضع سياسة إيجابية لاستيراد الأدوية البيطرية وتخفيض أسعار مكونات الإنتاج ومنح قروض ميسرة للتجار للاستعداد لتطبيق قانون 70 بمنع تداول الدواجن الحية.



