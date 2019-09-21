مقتل قيادى عسكري بميليشيا الحوثي

ذكرت قناة العربية، نقلا عن مصادر خاصة لم تذكرها، أن أحد أبرز القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة البيضاء، وسط اليمن، لقي مصرعه يوم الجمعة، في غارة جوية لتحالف دعم الشرعية.



وقالت المصادر، إن غارة جوية لتحالف دعم الشرعية، استهدفت القيادي الحوثي المدعو العميد محمد عبده دغيش المكنى "أبو ثابت" المعين من قبل الميليشيات الحوثية أركان حرب محور البيضاء.



وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي محمد دغيش قتل مع عدد من مرافقيه جراء غارة استهدفتهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن.



وكانت ميليشيات الحوثي قد عينت دغيش مشرفًا أمنيًا في محافظة البيضاء قبل أن تعينه لاحقًا أركان حرب محورها في البيضاء.