شاهد.. غانم يطالب بمراجعة أسعار تقنين الأراضي الصحراوية ومحاسبة اللجان عن فوضى التسعير

طالب الإعلامي محمد غانم، بسرعة مراجعة أسعار تقنين الأراضى الصحراوية على مستوى محافظات مصر بعد شكوى المزارعين من فوضى التسعير وتفاوت أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه، وعدم التزام المحافظات بقانون 144 لسنة 2017 وتيسيراته التى تصب فى مصلحة المزارع والمستثمر الزراعي.



وأوضح محمد غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، أن المحافظات تجاهلت العمل بقانون 144 الخاص بتقنين الأراضي الصحراوية وتيسيراته المؤكدة على تخفيف أسعار التقنين ومدة فترة التقسيط على 12 عامًا والسماح للمحافظين بتحديد مقدم ثمن الأراضى بـ10 إلى 15% من إجمالي السعر المناسب.



وشدد على وجود 7 آلاف حالة لم تتقدم للقانون 144 لسنة 2017، نظرًا لتبعيتها لقانون 143 لسنة 1981، وتطالب بنقل ملفات تقنين أراضيها للقانون 144 الجديد على أن يتم تسعير أراضيها وفق أسعار قانون 143 لسنة 1981 وعدم المبالغة فى التسعير.