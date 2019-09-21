مشروبات مجانية ومسابقات في حفل استقبال الطلاب الجدد بجامعة القاهرة

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب، كما تفقد نماذج المحاكاة المشاركة في استقبال الطلاب الجدد.





وتقيم جامعة القاهرة معرض دائم يتضمن الإدارات المختلفة للإدارة العامة لرعاية الشباب حيث يعرض النشاط الثقافي مجموعة من المسابقات الثقافية.





ويتضمن النشاط الثقافي مسابقة "معلومة على الماشي" وتوزيع جوائز فورية ومشروبات مجانية على الطلاب كما تقيم معرض علمي للالكترونيات وأعمال التراث.



