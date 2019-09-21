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برلمان

برلمانى يكشف عن أساليب الإخوان لهدم استقرار البلد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:56 م
عنف جماعة الإخوان
عنف جماعة الإخوان الإرهابية
معتز الخصوصى
قال النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن العنف والتخريب وفرض الإرادة هى الأساليب الطبيعية لجماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأة الجماعة في العشرينيات، مشيرا إلى أن هذه الأساليب لم تتغير حتى الآن.

وأشار مقلد فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تلجأ دائما لمجموعة من الأساليب بهدف هدم استقرار البلد، وهى بث الشائعات بهدف ضرب وحدة المجتمع وضياع تماسكه، والقيام بمجموعة من الاغتيالات للشخصيات الوطنية وبث الفتن بين المسلمين والمسيحيين وتأليب الطبقة الفقيرة على الغنية، والعمل على الوقيعة بين المواطنين والحكومة، إلا أن الشعب المصرى كان دائما ما يتصدى لهذه الأساليب.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن هذه الجماعة لم تستفد من أخطائها ويكرروها مما يعجل بنهايتهم.

واختتم النائب ممدوح مقلد تصريحه، قائلا: حينما تشعر هذه الجماعة بأنها فى موضع قوة تدخل فى موجة من العنف، أما إذا كانت فى موضع ضعف نجدها مهادنة مع الحكومة.

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