عمرو صدقى: تصميم سيارات تليفزيونية تطوف شوارع أمريكا لعرض المعالم المصرية أكبر دعاية للسياحة

أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن قيام عدد من أبناء الجالية المصرية الشرفاء فى الولايات المتحدة الأمريكية بتصميم سيارات تلفزيونية متنقلة تطوف بشوارع نيويورك الكبرى واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى وعرض المشروعات والإنجازات التي تم تحقيقها منذ تولى الرئيس مهام منصبه فى عام 2014 وعرض بعض المعالم السياحية والأثرية والمشروعات القومية، إنما هو دليل قاطع على قدرة المصريين بالخارج على الترويج للسياحة المصرية والإنجازات التى حققتها مصر، وأيضا دليل على القدرة المصرية على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية وتفنيد جميع الشائعات والأكاذيب والسموم التى تبثها منصات التواصل الاجتماعي والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية.



وقال عمرو صدقى، فى بيان له أصدره اليوم السبت، إن مثل هذه الأساليب الجديدة من المصريين بالخارج تؤكد أهمية الدور الكبير والمهم الذي تقوم به وزارة الهجرة والمصريين بالخارج بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، ليس فى الترويج للسياحة المصرية ومواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم فحسب، ولكن أيضا فى استعراض الإنجازات التاريخية والمشروعات القومية العملاقة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد، ودحض الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن السفيرة نبيلة مكرم من خلال المبادرات المتعددة التى تقوم بها حققت نجاحات كبيرة فى مثل هذه الملفات.



وأضاف أن المصريين بالخارج وبمختلف دول العالم فى عهد الرئيس السيسي أصبح لهم دورهم المهم والتاريخى فى الدفاع عن الدولة المصرية وشرح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها بكل صدق وأمانة أمام العالم الخارجى، موجها تحية قلبية لكل مصرى يعيش بالخارج ويدافع عن مصر وشعبها.