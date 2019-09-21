تحذير مهم من الأعلى للإعلام.. تفاصيل

حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال الموقع الرسمى له من عقوبة نشر مواد إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا.





وقال المجلس: إن لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حددت عقوبة قيام أي وسيلة إعلامية بنشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائيًا.



