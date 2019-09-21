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أخبار البلد

تحذير مهم من الأعلى للإعلام.. تفاصيل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:02 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
عبدالوكيل ابوالقاسم
حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال الموقع الرسمى له من عقوبة نشر مواد إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا.

وقال المجلس: إن لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حددت عقوبة قيام أي وسيلة إعلامية بنشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائيًا.

وأضاف المجلس أن المادة 19 من اللائحة نصت على أنه يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائيًا مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية: لفت النظر، الالتزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

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