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فن

مصطفى قمر يستعد لطرح أغنية جديدة على طريقة السينجل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:04 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
آيه عاطف
يستعد الفنان مصطفى قمر، لطرح أغنية جديدة على طريقة السينجل خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من كلمات رمضان محمد، والحان أحمد العتباني، وتوزيع محمد مصطفى.

وطرح مصطفى، مؤخرًا ألبومه الغنائي :" ضحكت ليا" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، وضم عدة أغان وهي "حبيبك اللي تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نفس السيناريو" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني وألحان: شريف بدر وتوزيع: أحمد إبراهيم، "ناوي" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيي وتوزيع: أحمد إبراهيم.

كما يتضمن ألبوم مصطفى قمر الجديد أيضًا أغاني: "قفلت السكة" كلمات ضحى محمد علي والحان محمد النادي وتوزيع عادل حقي، "نفس الإحساس" كلمات حماده السيد والحان مديح وتوزيع طارق حسيب، "نستني خلاص" كلمات محمد الجزار وألحان جوليو وتوزيع طارق حسيب، "باب موارب" كلمات أسامة مصطفي وألحان سامح كريم وتوزيع زووم، "سلمي" كلمات حسن عطية وألحان تامر علي وتوزيع وسام عبد المنعم.

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