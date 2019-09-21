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تعليم

جامعة عين شمس تنظم معرضا للكتاب في أول أيام الدراسة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:37 م
جامعة عين شمس تنظم
جامعة عين شمس تنظم معرضا للكتاب بأول أيام الدراسة
كريم ناصر
نظمت جامعة عين شمس معرضا مجانيا للكتاب والفنون التشكيلية والصناعات اليدوية وعدة ندوات تثقيفية للطلاب بأول أيام الدراسة لتعريف الطلاب بتاريخ الجامعة وأهمية الدراسة وكنوع من المشاركة وتوعية الطلاب بأهمية القراءة، جاء ذلك احتفالًا ببدء العام الجامعي الجديد.

ونظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس مهرجانا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، وبرئاسة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ويستمر المهرجان فى الفترة من ٢١ من سبتمبر وحتى ٨ من أكتوبر.

وتضمن حفل الافتتاح العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية من بينها طابور عرض جوالة الجامعة بمصاحبة الموسيقى النحاسية وماراثون دراجات وحفل غنائى لكورال الجامعة وعدد من المسابقات الرياضية في مختلف الألعاب مثل "تنس الطاولة، كرة السرعة، مصارعة الذراعين، العدو وشد الحبل".

كما يقام على مدار الثلاثة أيام الأولى للمهرجان معارض لأنشطة اتحاد طلاب الجامعة، يتضمن معرضا للتعريف بأسرة من أجل مصر المركزية وأنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة ومعرضا لصندوق مكافحة الإدمان ومعرض فنون تشكيلية وصناعات يدوية وبعض اختراعات الطلاب.

ويشهد المهرجان عددا من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة وعددا من الندوات التثقيفية.

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