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تحديات كبيرة.. كيف نجحت مصر بحصد المرتبة الأولى اقتصاديا بإفريقيا؟.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:24 م
السيسى خلال زيارته
السيسى خلال زيارته للدول الإفريقية - أرشيفية
شيرين عادل
قال الدكتور عادل العدوي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، إن النموذج المصرى ناجح بمؤسسات الدولة وإدارة البلاد والمؤسسات القومية.

وكشف عادل العدوى، خلال استضافته على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، اليوم، السبت، إن مصر هي الأولى إفريقيًا في الاقتصاد، والاستثمارات الأجنبية رقم واحد فى الترتيب الاقتصادي للدول.

وأوضح عادل العدوي، إن مصر خاضت تحديات كبيرة بالاقتصاد ومنها تعويم الجنيه وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية الناجحة ورفع الكاهل عن الطبقة المتوسطة بتدشين مشروعات وتطوير العشوائيات، لافتا إلى أن هناك نيجيريا والأرجنتين حاولا تنفيذ هذه الإصلاحات ولكن لم تؤتى نتائجها ثمار ما حصدت مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادر القاهرة متوجهًا إلى يويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، التى تنطلق فعاليات جلساتها يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يكون رئيس الجمهورية ضمن أوائل الرؤساء الذين يلقون بيانات بلادهم فى الجلسة الأولى فى هذا الخصوص.

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