توتنهام يكشف سبب غياب حارسه أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كشف نادي توتنهام هوتسبير، السبب الحقيقي وراء غياب، هوجو لوريس حارس الفريق، أمام ليستر سيتي، في المباراة التي ستقام بعد قليل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.



وكتب الحساب الرسمي لـ توتنهام عبر "تويتر"، أن لوريس يغيب عن المشاركة مع السبيرز أمام ليستر سيتي بسبب حضور مولد طفله.



ويحل توتنهام ضيفًا على نظيره ليستر سيتي، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



ويحتل توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن نظيره ليستر سيتي الذي يحتل المركز السادس بنفس رصيد النقاط.









📰 Hugo Lloris misses today's game due to his wife giving birth.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/DJXyO79kKd — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 21, 2019