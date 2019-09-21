ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

توتنهام يكشف سبب غياب حارسه أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:13 م
لوريس
لوريس
إسراء أشرف
كشف نادي توتنهام هوتسبير، السبب الحقيقي وراء غياب، هوجو لوريس حارس الفريق، أمام ليستر سيتي، في المباراة التي ستقام بعد قليل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكتب الحساب الرسمي لـ توتنهام عبر "تويتر"، أن لوريس يغيب عن المشاركة مع السبيرز أمام ليستر سيتي بسبب حضور مولد طفله.

ويحل توتنهام ضيفًا على نظيره ليستر سيتي، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويحتل توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن نظيره ليستر سيتي الذي يحتل المركز السادس بنفس رصيد النقاط.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يستضيف توتنهام في قمة خارج التوقعات بـ الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدروي الإنجليزي

توتنهام يستضيف نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

بث مباشر .. مباراة ليستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

توتنهام ضيفا على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مفاجأة في تشكيل توتنهام أمام ليستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

محسن صالح يوجه رسالة إلى مشجع الأهلى المصاب وطفل الزمالك

أسطورة تشيلسي يعلق على أزمة صلاح وماني

مغسلة عربية.. ريهام عبد الغفور تسخر من فستانها في مهرجان الجونة.. شاهد

الصحافة التونسية تتغنى بـ علي معلول بعد الفوز بالسوبر على حساب النقاز وساسي

شاهد.. رقص كندة علوش وأروى جودة بمهرجان الجونة السينمائي

الكرة ليس فيها شيء مضمون.. تعليق مثير من محسن صالح على فوز الأهلي بالسوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا ظهرت درة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.. صور

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟