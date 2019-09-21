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أخبار العالم

قبل سفره إلى نيويورك.. أردوغان: لن نتغاضى عن دعم أمريكا للجماعات الإرهابية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:22 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
شيماء مصطفى
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تعد حليفا استراتيجيا لتركيا، لكن لا يمكننا التغاضى عن دعمها للتنظيمات الإرهابية شمالي سوريا"، لافتا إلى أنه تحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب حول ذلك الأمر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم، السبت، ونقلتها هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، قبل مغادرته إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أردوغان أن الإعلان عن قوات سوريا الديمقراطية كانت محاولة خداع وتغليف لحزب العمال الكردستاني.

وعن شراء منظومة باتريوت الأمريكية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هذا الموضوع لا يزال مطروحًا على الطاولة.

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