ميس حمدان تبرز أنوثتها في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت ميس حمدان بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية، وذلك خلال ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت ميس حمدان فستان كب باللون الأسود الشفاف اللامع، ويتوسطة حزام باللون الأزرق مع وردتين من الجانبين، وقامت بارتداء البطانة من تحته، وذلك من توقيع مصممة الأزياء نبيلة جاد الله.



وتركت ميس حمدان شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، وقد بدا أقصر من العادي، فيما قامت بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.



وأكملت ميس حمدان إطلالتها بارتداء خاتم بسيط على يديها، مع حقيبة يد باللون الأزرق الغامق، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة، ومميزة للغاية.



وكانت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري عربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة، والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.