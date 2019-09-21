حسن شحاتة: الزمالك عاد للمباراة بعد خروج لاعب خط الهجوم

أكد حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر السابق، أن فريق الزمالك نجح في العودة إلى اللقاء أمام الأهلي، في الشوط الثاني، بمباراة كأس السوبر المصري التى أقيمت أمس الجمعة.



ونجح الزمالك في تقليص تأخره أمام الأهلي بهدفين بعد أن كان متأخرا بثلاثية نظيفة، ليتوج الأهلي في النهاية بلقب السوبر.



وقال حسن شحاتة عبر فضائية تايم سبورتس: "بدون ذكر أسماء، خروج أحد لاعبي خط الهجوم في الزمالك، كان أحد أسباب تقدم الفريق لمستوى جيد في الشوط الثاني".



وأضاف: "الزمالك نجح في تسجيل هدفين في الشوط الثاني، وكان بإمكانه إدراك التعادل لكن الوقت لم يكن كافيا".