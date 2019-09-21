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أخبار العالم

شاهد.. فيديو مرعب لحافلة مدرسية تدهس طالبة سعودية بسبب عباءة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:30 م
صدى البلد
عرفة البنداري
راحت طالبة سعودية ضحية حادث عرضي السبب فيه عباءتها التي علقت في الحافلة المدرسية أثناء نزولها من الباب.

وتداول ناشطون سعوديون مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة، يظهر الطالبة أثناء نزولها من الباب، حيث علقت عباءتها به، لكن الحافلة المدرسة تحركت، وقامت بسحب الطالبة ودهسها، دون أن يدرك السائق ما حدث.

ولا تزال الشرطة السعودية تحقق في الحادث ولم تفصح عن حالة الطالبة الصحية.

وعرضت وسائل الإعلام الفيديو التالي ولم تشر إلى اسم المنطقة التي وقع فيها الحادث.

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