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توك شو

على طريقة المطاعم.. تحضير جراتان البطاطس بمقادير بسيطة.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:45 م
جراتان البطاطس
جراتان البطاطس
قسم التوك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت، طريقة عمل جراتان البطاطس.

وتضمّنت مقادير عمل جراتان البطاطس ما يلي:

بطاطس شرائح
كوب لبن
كوب كريمة لباني
2 ملعقة كبيرة زبدة
ملح – فلفل
جوزة الطيب – زعتر
جبنة موتزاريلا

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل جراتان البطاطس ، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

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