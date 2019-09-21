القومي لأسر الشهداء والمصابين ينظم رحلة لدير جبل الطير بسمالوط .. صور

نظم المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين رحلة ترفيهية لعدد من أسر شهداء ومصابي محافظة المنيا بدير جبل الطير، مسار رحلة العائلة المقدسة بسمالوط في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي الوطن.



وقال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، أمين عام المجلس القومي، إن الرحلة تم توجيهها الى دير جبل الطير بعد تكليف المكتب الإقليمي بالمنيا بتنظيم رحلة ترفيهية وتثقيفية لأسر الشهداء والمصابين في إطار البرنامج الترفيهي والتثقيفي لصيف 2019.



ويعد دير جبل الطير من أهم المزارات المسيحية ويفد إليه أكثر من مليونى زائر سنويًا، حيث يحرص آلاف المسيحيين والمسلمين على زيارة دير جبل الطير بالضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة المنيا بعد إدراج بابا الفاتيكان الدير ضمن رحلة الحج المسيحى على مستوى العالم.



ويضم الدير كنيسة السيدة العذراء إحدى أقدم الكنائس الأثرية فى مصر، وبداخلها المغارة التى اختبأ فيها يسوع طفلًا، وأمه مريم البتول هربًا من الرومان، لتبقى شاهدة على رحلة العائلة المقدسة فى مصر، التى بدأت من محافظات الوجه البحرى، قبل أن تتجه إلى منطقة مصر القديمة بالقاهرة، ومنها إلى المنيا.



وتنقلت العائلة المقدسة خلال تواجدها بالمنيا بين البهنسا، ودير الجرنوس، وأشنين النصارى بمغاغة، قبل أن تصل إلى جبل الطير بسمالوط، وفى المغارة الصغيرة، التى تقع بحضن الجبل، اختبأت العذراء وطفلها، لمدة 3 أيام، حلت فيها البركات على المنطقة، ثم انطلقا إلى دير المحرق بأسيوط.



وضمن تصنيف لمنظمة اليونيسكو جاء دير جبل الطير ثانى أبرز محطة فى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر بعد دير المحرق واعتبرته المنظمة من أبرز 13 مكانًا فى العالم.



ودفع هذا الأمر القس ثاوفيلس راعى الدير، إلى المطالبة بترجمة جميع الكتب الدينية الموجودة فى مكتبة الدير، حيث إنها جميعها مكتوبة باللغة العربية، وترجمتها للغات الأخرى لمساعدة الزائرين الأجانب على اقتناء نسخ منها، والترويج للدير فى بلدانهم، باعتباره مزارًا مقدسًا، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 49 مؤرخًا، بينهم مسلمون، كتبوا مؤلفات عن الدير.



وأشار القس ثاوفيلس إلى أنه يتم الاحتفال بذكرى مرور العائلة المقدسة بدير «جبل الطير»، فى الفترة من 10 إلى 17 مايو من كل عام.



وأوضح أن الدير له 3 مسميات لها مناسبات مختلفة، حيث سمى بجبل الطير نسبة إلى طيور البوقيرس المهاجرة، التى كانت تأتى سنويًا وتستقر على سفح الجبل، وتنقر بمنقارها فى صدع الجبل، كما ذكر المؤرخ على باشا مبارك، فى كتاب الخطط التوفيقية أنه يوجد دير قديم يقع على سفح الجبل، بالقرب من مدينة سمالوط، ويضم سلمَى درج، أحدهما بالناحية البحرية، والآخر بالناحية القبلية، والسلمان يربطان بين الجبل ونهر النيل.



وتوجد بالدير بكرة كانت تستخدم فى الصعود للجبل والنزول منه، ونسبة إلى أهميتها سمى الدير بالبكارة، أما المسمى الأخير جبل الكف ويقال إن البابا ثاوفيلس 23 فى عدد الآباء البطاركة بالكرسى السكندرى، ذكر أن العائلة المقدسة عبرت نهر النيل، وأثناء العبور كادت صخرة أن تسقط عليهم من أعلى الجبل، فخافت السيدة مريم على حياة الطفل يسوع، وهنا أشار الطفل بيده ورفع كفه لأعلى ناحية الصخرة، ودون أن يلمسها طبع كفه عليها، وظلت تلك الصخرة موجودة حتى أخذها المستشرقون خلال فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وتوجد الآن فى المتحف البريطانى لذا يطلق عليه دير الكف أوجبل الكف أو كنيسة الكف تكريمًا لكف المسيح التى طُبعت على الصخرة.